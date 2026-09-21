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The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка

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The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 1
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 2
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 3
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 4
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 5
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 6
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 7
The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 1
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 2
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 3
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 4
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 5
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 6
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 7
  • The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692589
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Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка

Сборник лучших вещей одной из самых успешных и влиятельных британских групп шестидесятых. Этот всеобъемлющий обзор группы основан на записях, которые сформировали звучание The Yardbirds в решающий период их существования с 1963 по 1966 год. Издание на цветном виниле.. Отличительный и новаторский блюзовый стиль Эрика Клэптона присутствует в половине этих треков, а Джефф Бек и его новаторский стиль развязного, пронзительного психоделического рока занимает лидирующие позиции среди остальных. В сборник вошли хиты группы того времени, в том числе топ-10 синглов Shapes Of Things, For Your Love, Still Im Sad и Heart Full Of Soul, а также Stroll On из саундтрека к культовому фильму 1960-х годов «Blow-Up», написанный Херби Хэнкоком.

Отзывы о товаре The Yardbirds - The Best Of (coloured) (5060767444139) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Сборник лучших вещей одной из самых успешных и влиятельных британских групп шестидесятых. Этот всеобъемлющий обзор группы основан на записях, которые сформировали звучание The Yardbirds в решающий период их существования с 1963 по 1966 год. Издание на цветном виниле.. Отличительный и новаторский блюзовый стиль Эрика Клэптона присутствует в половине этих треков, а Джефф Бек и его новаторский стиль развязного, пронзительного психоделического рока занимает лидирующие позиции среди остальных. В сборник вошли хиты группы того времени, в том числе топ-10 синглов Shapes Of Things, For Your Love, Still Im Sad и Heart Full Of Soul, а также Stroll On из саундтрека к культовому фильму 1960-х годов «Blow-Up», написанный Херби Хэнкоком.
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