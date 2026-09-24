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Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка

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Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 1
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 2
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 3
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 4
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 5
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 6
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 7
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 8
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Keith Richards
Альбом (сингл)
Talk Is Cheap
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 1
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 2
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 3
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 4
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 5
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 6
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 7
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 8
  • Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538467000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Keith Richards
Альбом (сингл)
Talk Is Cheap
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Enough, Take It So Hard, Struggle, I Could Have Stood You Up, Make No Mistake, You Dont Move Me, How I Wish, Rockawhile, Whip It Up, Locked Away, It Means A Lot
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка

Переиздание дебютного сольного альбома Кита Ричардса, вышедшего в 1988 году. Альбом был записан во время ссоры с Миком Джаггером. Издание на цветном красном виниле. Кит Ричардс - британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones вместе с Миком Джаггером. Авторитетный американский журнал Rolling Stone поставил его на 4-е место в список 100 величайших гитаристов всех времен.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538467000]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Keith Richards
Альбом (сингл)
Talk Is Cheap
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Big Enough, Take It So Hard, Struggle, I Could Have Stood You Up, Make No Mistake, You Dont Move Me, How I Wish, Rockawhile, Whip It Up, Locked Away, It Means A Lot
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание дебютного сольного альбома Кита Ричардса, вышедшего в 1988 году. Альбом был записан во время ссоры с Миком Джаггером. Издание на цветном красном виниле. Кит Ричардс - британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones вместе с Миком Джаггером. Авторитетный американский журнал Rolling Stone поставил его на 4-е место в список 100 величайших гитаристов всех времен.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keith Richards - Talk Is Cheap (coloured) (4050538467000) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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