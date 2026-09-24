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Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка

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Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 1
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 2
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 3
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 4
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 5
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 6
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 7
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 8
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clifford Jordan
Альбом (сингл)
Cliff Jordan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 1
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 2
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 3
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 4
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 5
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 6
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 7
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 8
  • Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692573
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448819475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clifford Jordan
Альбом (сингл)
Cliff Jordan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Not Guilty, John, Blue Shoes, Beyond The Blue Horizon, Ju-Ba
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка

Cliff Jordan — альбом американского джазового саксофониста Клиффорда Джордана, записанный 2 июня 1957 года и выпущенный Blue Note в том же году. Blue Note Tone Poet Edition: моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. В состав септета входят духовая секция Ли Моргана, Кёртиса Фуллера и Джона Дженкинса, а также ритм-секция Рэя Брайанта, Пола Чемберса и Арта Тейлора.

Отзывы о товаре Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448819475]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clifford Jordan
Альбом (сингл)
Cliff Jordan
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Not Guilty, John, Blue Shoes, Beyond The Blue Horizon, Ju-Ba
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Cliff Jordan — альбом американского джазового саксофониста Клиффорда Джордана, записанный 2 июня 1957 года и выпущенный Blue Note в том же году. Blue Note Tone Poet Edition: моно, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. В состав септета входят духовая секция Ли Моргана, Кёртиса Фуллера и Джона Дженкинса, а также ритм-секция Рэя Брайанта, Пола Чемберса и Арта Тейлора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clifford Jordan - Cliff Jordan (Analogue, Tone Poet) (0602448819475) виниловая пластинка – стоимость товара 6390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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