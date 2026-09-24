Top.Mail.Ru
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 6
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 7
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Dialogue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 6
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 7
  • Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455059741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Dialogue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Catta, Idle While, Les Noirs Marchant, Dialogue, Ghetto Lights
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка

Dialogue — альбом джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона, выпущенный на лейбле Blue Note в 1965 году.. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. Захватывающая сессия 1965 года была дебютным альбомом Хатчерсона в качестве руководителя оркестра после работы с Эриком Долфи. Состав включал Фредди Хаббарда на трубе, Сэма Риверса на тенор- и сопрано-саксофоне, бас-кларнете и флейте, Эндрю Хилла на фортепиано, Ричарда Дэвисона на басу и Джо Чемберса на барабанах. В альбом вошли три композиции Эндрю Хилла и две композиции Джо Чемберса. Альбом получил широкое признание критиков и считается одним из величайших достижений Хатчерсона.

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455059741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Dialogue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Catta, Idle While, Les Noirs Marchant, Dialogue, Ghetto Lights
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Dialogue — альбом джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона, выпущенный на лейбле Blue Note в 1965 году.. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд.. Захватывающая сессия 1965 года была дебютным альбомом Хатчерсона в качестве руководителя оркестра после работы с Эриком Долфи. Состав включал Фредди Хаббарда на трубе, Сэма Риверса на тенор- и сопрано-саксофоне, бас-кларнете и флейте, Эндрю Хилла на фортепиано, Ричарда Дэвисона на басу и Джо Чемберса на барабанах. В альбом вошли три композиции Эндрю Хилла и две композиции Джо Чемберса. Альбом получил широкое признание критиков и считается одним из величайших достижений Хатчерсона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Dialogue (Analogue, Tone Poet) (0602455059741) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...