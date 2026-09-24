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Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка

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Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 1
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 2
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 3
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 4
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 5
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 6
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 7
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Paul Chambers
Альбом (сингл)
BASS ON TOP
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602507184889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Paul Chambers
Альбом (сингл)
BASS ON TOP
Жанр
Jazz
Трек-лист
Yesterdays, So Nice To Come Home To, Chasin’ The Bird, Dear Old Stockholm, The Theme, Confessin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yesterdays, So Nice To Come Home To, Chasin’ The Bird, Dear Old Stockholm, The Theme, Confessin

Отзывы о товаре Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602507184889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1957
Исполнитель
Paul Chambers
Альбом (сингл)
BASS ON TOP
Жанр
Jazz
Трек-лист
Yesterdays, So Nice To Come Home To, Chasin’ The Bird, Dear Old Stockholm, The Theme, Confessin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Yesterdays, So Nice To Come Home To, Chasin’ The Bird, Dear Old Stockholm, The Theme, Confessin
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Chambers - Bass On Top (Tone Poet) (0602507184889) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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