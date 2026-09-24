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The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка

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The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 1
The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 2
The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 3
The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 4
The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 5
The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 6
The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Modest Jazz Trio
Альбом (сингл)
Good Friday Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 1
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 2
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 3
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 4
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 5
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 6
  • The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692557
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Загружаем...
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Загружаем...
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The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448650498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Modest Jazz Trio
Альбом (сингл)
Good Friday Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Friday Blues, Willow Weep For Me, I Remember You, Bill Not Phil, When I Have You, I Was Doin Alright
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка

Good Friday Blues — альбом американского джазового гитариста Джима Холла во главе трио, выпущенный в 1960 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт.. Записанная в ранние часы Страстной пятницы 1960 года, эта запись импровизированной сессии знаменует собой дебют Джима Холла в качестве руководителя группы. Под названием The Modest Jazz Trio Джим Холл играл на гитаре, Ред Митчелл играл на фортепиано (обычно он играл на басу), а Ред Келли играл на басу. Это был единственный альбом трио, и это возвышенно свинговый сет, изюминкой которого является заглавный трек. Изначально это был единственный трек, который они собирались записать.

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448650498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Modest Jazz Trio
Альбом (сингл)
Good Friday Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Good Friday Blues, Willow Weep For Me, I Remember You, Bill Not Phil, When I Have You, I Was Doin Alright
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Good Friday Blues — альбом американского джазового гитариста Джима Холла во главе трио, выпущенный в 1960 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on конверт, мягкий внутренний конверт.. Записанная в ранние часы Страстной пятницы 1960 года, эта запись импровизированной сессии знаменует собой дебют Джима Холла в качестве руководителя группы. Под названием The Modest Jazz Trio Джим Холл играл на гитаре, Ред Митчелл играл на фортепиано (обычно он играл на басу), а Ред Келли играл на басу. Это был единственный альбом трио, и это возвышенно свинговый сет, изюминкой которого является заглавный трек. Изначально это был единственный трек, который они собирались записать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Modest Jazz Trio - Good Friday Blues (Analogue, Tone Poet) (0602448650498) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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