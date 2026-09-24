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Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 1
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 2
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 3
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 4
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 5
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 6
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 7
Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 1
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 2
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 3
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 4
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 5
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 6
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 7
  • Виниловая пластинка Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692556
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) виниловая пластинка

Kofi — альбом американского джазового трубача Дональда Бёрда, записанный в 1969-70 годах и выпущенный на лейбле Blue Note в 1995 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный конверт tip-on, мягкий внутренний конверт.. Как и многие его современники, хард-боппер Дональд Берд начал исследовать новый жанр фьюжн-музыки в своих альбомах в конце 1960-х годов. «Kofi» был создан в 1969 и 1970 годах во время сессий с двумя разными, но одинаково высококлассными ансамблями, с которыми Берд рискнул войти в новую стилистическую область всесторонне убедительным образом, не отказываясь полностью от своих хард-боповых корней.

Отзывы о товаре Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Kofi — альбом американского джазового трубача Дональда Бёрда, записанный в 1969-70 годах и выпущенный на лейбле Blue Note в 1995 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный конверт tip-on, мягкий внутренний конверт.. Как и многие его современники, хард-боппер Дональд Берд начал исследовать новый жанр фьюжн-музыки в своих альбомах в конце 1960-х годов. «Kofi» был создан в 1969 и 1970 годах во время сессий с двумя разными, но одинаково высококлассными ансамблями, с которыми Берд рискнул войти в новую стилистическую область всесторонне убедительным образом, не отказываясь полностью от своих хард-боповых корней.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Kofi (Analogue, Tone Poet) (0602455421494) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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