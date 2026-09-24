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Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка

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Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 1
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 2
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 3
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 4
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 5
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 6
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 7
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 8
Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tina Brooks
Альбом (сингл)
The Waiting Game
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 3
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 4
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 5
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 6
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 7
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 8
  • Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692551
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка
6 630 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508934193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tina Brooks
Альбом (сингл)
The Waiting Game
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Talkin About, One For Myrtle, Dhyana, David The King, Stranger In Paradise, The Waiting Game
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1961 г. американского джазового саксофониста.

Отзывы о товаре Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508934193]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tina Brooks
Альбом (сингл)
The Waiting Game
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Talkin About, One For Myrtle, Dhyana, David The King, Stranger In Paradise, The Waiting Game
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1961 г. американского джазового саксофониста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tina Brooks - The Waiting Game (Analogue, Tone Poet) (0602508934193) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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