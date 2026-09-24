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Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка

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Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка - фото 1
Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Walter Smith III
Альбом (сингл)
Three Of Us Are From Houston and Reuben is Not
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка - фото 1
  • Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692547
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Загружаем...
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Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465250909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Walter Smith III
Альбом (сингл)
Three Of Us Are From Houston and Reuben is Not
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seesaw, Gangsterism On Moranish, 45352, Misanthropes Hymn, C?zanne, 610 Loop, Point Of Many Returns, Montrose Nocturne, Office Party Music, A Brief Madness, Lone Star
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка

Саксофонист Уолтер Смит III отдает дань уважения своему родному городу Хьюстону, штат Техас, в своем втором альбоме Blue Note «Three of Us Are from Houston and Reuben is Not». Издание на виниле.. Шутливое название альбома намекает на состав, в который входят еще два хьюстонских музыканта: пианист Джейсон Моран и барабанщик Эрик Харланд. Завершает квартет басист Рубен Роджерс, родом с Виргинских островов. Вместе они блистают десятью оригинальными композициями Смита и фантастической интерпретацией Point Of Many Returns Сэма Риверса.

Отзывы о товаре Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465250909]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Walter Smith III
Альбом (сингл)
Three Of Us Are From Houston and Reuben is Not
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seesaw, Gangsterism On Moranish, 45352, Misanthropes Hymn, C?zanne, 610 Loop, Point Of Many Returns, Montrose Nocturne, Office Party Music, A Brief Madness, Lone Star
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саксофонист Уолтер Смит III отдает дань уважения своему родному городу Хьюстону, штат Техас, в своем втором альбоме Blue Note «Three of Us Are from Houston and Reuben is Not». Издание на виниле.. Шутливое название альбома намекает на состав, в который входят еще два хьюстонских музыканта: пианист Джейсон Моран и барабанщик Эрик Харланд. Завершает квартет басист Рубен Роджерс, родом с Виргинских островов. Вместе они блистают десятью оригинальными композициями Смита и фантастической интерпретацией Point Of Many Returns Сэма Риверса.
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Walter Smith III - Three Of Us Are From Houston And Reuben Is Not (0602465250909) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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