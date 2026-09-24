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Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка

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Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 1
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 2
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 3
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 4
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 5
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 6
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
A Night In Tunisia
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 1
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 2
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 3
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 4
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 5
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 6
  • Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692546
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465007640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
A Night In Tunisia
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Sincerely Diana, So Tired, Yama, Kozo's Waltz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Night in Tunisia, Sincerely Diana, So Tired, Yama, Kozo's Waltz

Отзывы о товаре Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465007640]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Art Blakey
Альбом (сингл)
A Night In Tunisia
Жанр
Jazz
Трек-лист
A Night in Tunisia, Sincerely Diana, So Tired, Yama, Kozo's Waltz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Night in Tunisia, Sincerely Diana, So Tired, Yama, Kozo's Waltz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Art Blakey - A Night In Tunisia (0602465007640) виниловая пластинка - купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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