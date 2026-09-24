Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Booker Little - Booker Little 4 & Max Roach (Analogue, Tone Poet) (0602448819482) виниловая пластинка
Booker Little 4 and Max Roach — альбом американского джазового трубача Букера Литтла, записанный в 1958 году для лейбла United Artists. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый ремастеринг Кевина Грея c оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный конверт tip-on, мягкий внутренний конверт.. Букеру Литтлу было всего 20 лет, когда он записал свой сольный дебютный альбом «Booker Little 4 &amp;amp;amp; Max Roach» для United Artists в 1958 году. На этом альбоме трубач, которого Макс Роуч привел в свой квинтет после случайной смерти Клиффорда Брауна, предстал новой надеждой хард-бопа. Молодой человек, который, к сожалению, умер в возрасте всего 23 лет, также продемонстрировал свою оригинальность в трех собственных композициях.
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