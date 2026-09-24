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Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка

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Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка - фото 1
Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Livingston Taylor
Альбом (сингл)
Good Friends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка - фото 1
  • Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Livingston Taylor
Альбом (сингл)
Good Friends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of This World, Jacques Cousteau, Heart And Soul, Carolina Day, If I Only Had A Brain, Grandmas Hands, Blind, Good Friends, Pajamas, Save Your Heart For Me, Fifth And Vine, Bluer Than Blue, In My Reply, Somewhere Over The Rainbow, Thank You Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Livingston Taylor / Good Friends (1LP) предлагает уникальную возможность насладиться теплым и мелодичным звуком, который погружает слушателя в мир дружеских и искренних рассказов. Этот альбом отражает настоящую атмосферу уюта и творчества, обещая вам незабываемые моменты прослушивания. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию шедевр, который будет радовать вас снова и снова.

Отзывы о товаре Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950317]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Livingston Taylor
Альбом (сингл)
Good Friends
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Out Of This World, Jacques Cousteau, Heart And Soul, Carolina Day, If I Only Had A Brain, Grandmas Hands, Blind, Good Friends, Pajamas, Save Your Heart For Me, Fifth And Vine, Bluer Than Blue, In My Reply, Somewhere Over The Rainbow, Thank You Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Виниловая пластинка Livingston Taylor / Good Friends (1LP) предлагает уникальную возможность насладиться теплым и мелодичным звуком, который погружает слушателя в мир дружеских и искренних рассказов. Этот альбом отражает настоящую атмосферу уюта и творчества, обещая вам незабываемые моменты прослушивания. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и добавить в свою коллекцию шедевр, который будет радовать вас снова и снова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Livingston Taylor - Good Friends (Analogue) (0796519950317) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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