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Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Don Juans Reckless Daughter
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell - Don Juan&#039;s Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asylum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Don Juans Reckless Daughter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Overture Cotton Avenue, Talk to Me, Jericho, Paprika Plains, Otis and Marlena, The Tenth World, Dreamland, Don Juan S Reckless Daughter, Off Night Backstreet, The Silky Veils of Ardor
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка

Don Juans Reckless Daughter — двойной альбом знаменитой канадской-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1977 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Девятый альбом Джони Митчелл необычен своим экспериментальным стилем, ещё больше расширяя джазовое звучание предыдущих её записей. Митчелл заявила, что, приближаясь к завершению своего контракта с Asylum Records, она позволила этому альбому быть более свободным, чем всё, что она делала ранее.

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Asylum
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Don Juans Reckless Daughter
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Overture Cotton Avenue, Talk to Me, Jericho, Paprika Plains, Otis and Marlena, The Tenth World, Dreamland, Don Juan S Reckless Daughter, Off Night Backstreet, The Silky Veils of Ardor
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Don Juans Reckless Daughter — двойной альбом знаменитой канадской-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1977 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Девятый альбом Джони Митчелл необычен своим экспериментальным стилем, ещё больше расширяя джазовое звучание предыдущих её записей. Митчелл заявила, что, приближаясь к завершению своего контракта с Asylum Records, она позволила этому альбому быть более свободным, чем всё, что она делала ранее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Don Juan's Reckless Daughter (0603497826698) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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