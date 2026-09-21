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The Beatles - A Hard Day's Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - A Hard Day's Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка

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The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - A Hard Day&#039;s Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692531
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Характеристики

Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - A Hard Day's Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка

Третий альбом The Beatles менее чем за восемнадцать месяцев был выпущен 10 июля 1964 года и совпал с выходом их первого фильма. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь оригинальных песен Beatles, а также четыре инструментальных трека, исполненных оркестром Джорджа Мартина. Один сингл уже был выпущен до альбома, а именно Cant Buy Me Love/You Cant Do That, который был выпущен 20 марта. Впервые на альбоме Beatles все треки были написаны Джоном и Полом. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.

Отзывы о товаре The Beatles - A Hard Day's Night (US Version) (0602468019770) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Третий альбом The Beatles менее чем за восемнадцать месяцев был выпущен 10 июля 1964 года и совпал с выходом их первого фильма. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь оригинальных песен Beatles, а также четыре инструментальных трека, исполненных оркестром Джорджа Мартина. Один сингл уже был выпущен до альбома, а именно Cant Buy Me Love/You Cant Do That, который был выпущен 20 марта. Впервые на альбоме Beatles все треки были написаны Джоном и Полом. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.
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Отзывы


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