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Eddie 'Lockjaw' Davisn & Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie 'Lockjaw' Davisn & Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка

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Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 1
Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 2
Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 3
Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 4
Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 5
Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
The Tenor Scene
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 5
  • Eddie &#039;Lockjaw&#039; Davisn &amp; Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692527
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eddie 'Lockjaw' Davisn & Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088719110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
The Tenor Scene
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Light And Lovely, Straight No Chaser, Woodyn You, Bingo Domingo, Ill Remember April
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie 'Lockjaw' Davisn & Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Light And Lovely, Straight No Chaser, Woodyn You, Bingo Domingo, Ill Remember April

Отзывы о товаре Eddie 'Lockjaw' Davisn & Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088719110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
The Tenor Scene
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Light And Lovely, Straight No Chaser, Woodyn You, Bingo Domingo, Ill Remember April
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Light And Lovely, Straight No Chaser, Woodyn You, Bingo Domingo, Ill Remember April
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie 'Lockjaw' Davisn & Johnny Griffin - The Tenor Scene (0753088719110) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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