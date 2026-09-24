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Red Garland - All Mornin' Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Garland - All Mornin' Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка

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Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 1
Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 2
Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 3
Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 4
Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 5
Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Garland
Альбом (сингл)
All Mornin Long
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Garland - All Mornin&#039; Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Garland - All Mornin' Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088713019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Garland
Альбом (сингл)
All Mornin Long
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A All Mornin Long, They Cant Take That Away From Me, Our Delight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Garland - All Mornin' Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A All Mornin Long, They Cant Take That Away From Me, Our Delight

Отзывы о товаре Red Garland - All Mornin' Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088713019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Garland
Альбом (сингл)
All Mornin Long
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
A All Mornin Long, They Cant Take That Away From Me, Our Delight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A All Mornin Long, They Cant Take That Away From Me, Our Delight
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Garland - All Mornin' Long (Analogue) (0753088713019) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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