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Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка

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Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 1
Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 2
Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 3
Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 4
Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
4, 5 And 6
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692517
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088704819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
4, 5 And 6
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–, Jackie McLean Sextet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–, Jackie McLean Sextet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–

Отзывы о товаре Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088704819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Jackie McLean
Альбом (сингл)
4, 5 And 6
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–, Jackie McLean Sextet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–, Jackie McLean Sextet–, Jackie McLean Quartet–, Jackie McLean Quintet–
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jackie McLean - 4, 5 And 6 (Analogue) (0753088704819) виниловая пластинка – стоимость товара 7100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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