Top.Mail.Ru
Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Monk With John Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk &amp; John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692516
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088094613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Monk With John Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Ruby, My Dear, Trinkle, Tinkle, Off Minor, Nutty, Epistrophy, Functional
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка

Одно из самых важных джазовых событий произошло в конце 1957 года в Five Spot, популярном джаз-клубе в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Квартет Телониуса Монка выступал здесь с Джоном Колтрейном на тенор-саксофоне. Музыка, которую Монк делал с Колтрейном, быстро стала легендарной. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088094613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Thelonious Monk With John Coltrane
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Ruby, My Dear, Trinkle, Tinkle, Off Minor, Nutty, Epistrophy, Functional
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Одно из самых важных джазовых событий произошло в конце 1957 года в Five Spot, популярном джаз-клубе в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Квартет Телониуса Монка выступал здесь с Джоном Колтрейном на тенор-саксофоне. Музыка, которую Монк делал с Колтрейном, быстро стала легендарной. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk & John Coltrane - Thelonious Monk With John Coltrane (Analogue) (0753088094613) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...