Gene Ammons - Nice An' Cool (Analogue) (0753088001833) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
Nice An Cool
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692513
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088001833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
Nice An Cool
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Till There Was You, Answer Me, My Love, Willow Weep For Me, Little Girl Blue, Something I Dreamed Last Night, Something Wonderful, I Remember You, Someone To Watch Over Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gene Ammons - Nice An' Cool (Analogue) (0753088001833) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Till There Was You, Answer Me, My Love, Willow Weep For Me, Little Girl Blue, Something I Dreamed Last Night, Something Wonderful, I Remember You, Someone To Watch Over Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088001833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Gene Ammons
Альбом (сингл)
Nice An Cool
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Till There Was You, Answer Me, My Love, Willow Weep For Me, Little Girl Blue, Something I Dreamed Last Night, Something Wonderful, I Remember You, Someone To Watch Over Me
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
Китай
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Till There Was You, Answer Me, My Love, Willow Weep For Me, Little Girl Blue, Something I Dreamed Last Night, Something Wonderful, I Remember You, Someone To Watch Over Me
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gene Ammons - Nice An' Cool (Analogue) (0753088001833) виниловая пластинка - по цене 6460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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