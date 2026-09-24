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The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка

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The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 1
The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 2
The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 3
The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 4
The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 5
The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 6
The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Prestige All Stars
Альбом (сингл)
All Night Long
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 1
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 2
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 3
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 4
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 5
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 6
  • The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088707315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Prestige All Stars
Альбом (сингл)
All Night Long
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A All Night Long, Boo-Lu, Flickers, Lil Hankie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A All Night Long, Boo-Lu, Flickers, Lil Hankie

Отзывы о товаре The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088707315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Prestige All Stars
Альбом (сингл)
All Night Long
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A All Night Long, Boo-Lu, Flickers, Lil Hankie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Mono Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: A All Night Long, Boo-Lu, Flickers, Lil Hankie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Prestige All Stars - All Night Long (Analogue) (0753088707315) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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