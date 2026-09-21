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Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка

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Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Culture Rap Francais
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692501
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974422360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Culture Rap Francais
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Suprкme NTM Feat. Lord Kossity–Ma Benz, Les Sages Poиtes De La Rue–QuEst-Ce Qui Fait Marcher Les Sages x, Rocca (3)–Les Jeunes De LUnivers, Дrsenik–Boxe Avec Les Mots, Busta Flex–JFais Mon Job А Plein Temps, La Brigade Feat. Lunatic (7)–16 Rimes (Le Chargeur Est Surchargй), Beat De Boul–Dans La Sono, Ideal J Feat. 113 & Intouchable–La Voie Que JAi Donnй А Ma Vie, Neg Marrons–Le Bilan, Sefyu–Molotov 4, Mac Tyer–9.3 Tu Peux Pas Test, Alibi Montana Feat. Nubi, OlKainry, Dany Dan & Sefyu–Crie Mon No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка

Три десятилетия французского рэпа в роскошном бокс-сете из трех виниловых пластинок. С начала 90-х по сегодняшний день откройте для себя всех артистов, которые сформировали французский хип-хоп: NTM, Lacrim, ?rsenik, Kaaris, Les Sages Po?tes De La Rue, Alibi Montana, Rocca, Vald, Lunatic, NegMarrons, Sefyu, Busta Flex, Niska.

Отзывы о товаре Various Artists - Culture Rap Francais (Box) (3596974422360) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974422360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Culture Rap Francais
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Suprкme NTM Feat. Lord Kossity–Ma Benz, Les Sages Poиtes De La Rue–QuEst-Ce Qui Fait Marcher Les Sages x, Rocca (3)–Les Jeunes De LUnivers, Дrsenik–Boxe Avec Les Mots, Busta Flex–JFais Mon Job А Plein Temps, La Brigade Feat. Lunatic (7)–16 Rimes (Le Chargeur Est Surchargй), Beat De Boul–Dans La Sono, Ideal J Feat. 113 & Intouchable–La Voie Que JAi Donnй А Ma Vie, Neg Marrons–Le Bilan, Sefyu–Molotov 4, Mac Tyer–9.3 Tu Peux Pas Test, Alibi Montana Feat. Nubi, OlKainry, Dany Dan & Sefyu–Crie Mon No
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Три десятилетия французского рэпа в роскошном бокс-сете из трех виниловых пластинок. С начала 90-х по сегодняшний день откройте для себя всех артистов, которые сформировали французский хип-хоп: NTM, Lacrim, ?rsenik, Kaaris, Les Sages Po?tes De La Rue, Alibi Montana, Rocca, Vald, Lunatic, NegMarrons, Sefyu, Busta Flex, Niska.
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