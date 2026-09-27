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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка

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Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Africanism Allstars
Альбом (сингл)
Africanism IV
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692500
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974653566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Africanism Allstars
Альбом (сингл)
Africanism IV
Жанр
Регги
Трек-лист
Damon Ramsey & DJ Spen–Back To Africa (Club Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Damon Ramsey &amp;amp;amp;amp; DJ Spen–Back To Africa (Club Mix)



Теги товара: Регги

Отзывы о товаре Various Artists - Africanism Allstars: Africanism IV (3596974653566) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram Music
Barcode
[3596974653566]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Africanism Allstars
Альбом (сингл)
Africanism IV
Жанр
Регги
Трек-лист
Damon Ramsey & DJ Spen–Back To Africa (Club Mix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Damon Ramsey &amp;amp;amp;amp; DJ Spen–Back To Africa (Club Mix)


Теги товара: Регги
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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