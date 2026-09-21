Buddha Bar - Best Of By Ravin Vol.2 (coloured) (3596974669260) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Best Of By Ravin Vol.2
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692499
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974669260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Best Of By Ravin Vol.2
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Peter Ries: Silent Reset, Amram Solar & Hot Oasis: Aine, Haevn: We Are, Samarana: Sita, El Buho’s: An Undiscovered Paradise, Ensaime & Ravin: Sentimento de Paz, Chris Madem: Amor Mio, Jose Solano: Savage, Buddhattitude: High Limit Spiritual, Nato: Wanaco, Jose Solano: Agua E Pipa, Christos Fourkis: Drunk Salome, Jacob Gurevitsch: Lovers in Paris, Ganga: Carry you Home (Thor & Ravin Rebirth mix), Sahale: Sapana, Ravin & Dj Sergee: Love & Desire (Feat Reewa Rathod), Buscemi: Luna Misteriosa (Feat.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Buddha Bar - Best Of By Ravin Vol.2 (coloured) (3596974669260) виниловая пластинка
Этот тройной Best Of Vol 2 раскрывает историю Buddha Bar с 2014 по 2024 год, собирая треки и артистов, тщательно отобранных DJ Ravin, в том числе Buscemi, Sahal?, Desert Dwellers, Kenneth Bager, Ali Kuru, Santi & Tug?e, El B?ho, Troels Hammer,. Издание на цветном виниле. Buddha Bar стал настоящим искусством жизни, мировым эталоном с точки зрения гастрономии, вечеринок и музыки. Благодаря одноименным компиляциям слава этого мифического места парижских ночей укрепилась: выпущено пятьдесят альбомов, проданы миллионы копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974669260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Best Of By Ravin Vol.2
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Peter Ries: Silent Reset, Amram Solar & Hot Oasis: Aine, Haevn: We Are, Samarana: Sita, El Buho’s: An Undiscovered Paradise, Ensaime & Ravin: Sentimento de Paz, Chris Madem: Amor Mio, Jose Solano: Savage, Buddhattitude: High Limit Spiritual, Nato: Wanaco, Jose Solano: Agua E Pipa, Christos Fourkis: Drunk Salome, Jacob Gurevitsch: Lovers in Paris, Ganga: Carry you Home (Thor & Ravin Rebirth mix), Sahale: Sapana, Ravin & Dj Sergee: Love & Desire (Feat Reewa Rathod), Buscemi: Luna Misteriosa (Feat.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Этот тройной Best Of Vol 2 раскрывает историю Buddha Bar с 2014 по 2024 год, собирая треки и артистов, тщательно отобранных DJ Ravin, в том числе Buscemi, Sahal?, Desert Dwellers, Kenneth Bager, Ali Kuru, Santi & Tug?e, El B?ho, Troels Hammer,. Издание на цветном виниле. Buddha Bar стал настоящим искусством жизни, мировым эталоном с точки зрения гастрономии, вечеринок и музыки. Благодаря одноименным компиляциям слава этого мифического места парижских ночей укрепилась: выпущено пятьдесят альбомов, проданы миллионы копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Buddha Bar - Best Of By Ravin Vol.2 (coloured) (3596974669260) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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