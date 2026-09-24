Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (0602455284457) виниловая пластинка
A Chapter Called Children Of Bodom - концертный альбом группы Children Of Bodom, выпущенный в 2023 году. Он был записан на их последнем выступлении в Хельсинки 15 декабря 2019 года. Альбом содержит композиции из разных периодов творчества коллектива, включая такие хиты, как Are You Dead Yet, Follow The Reaper и Hate Crew Deathroll. Издание представлено на двойном черном виниле. Children of Bodom (Дети озера Бодом) - финская англоязычная группа из города Эспоо, исполнявшая музыку в стиле мелодик-дэт-метал с элементами различных других направлений метала. Лидером и основным композитором группы был гитарист и вокалист Алекси Лайхо. Группа распалась в 2019 году, а через год умер Алекси Лайхо. За свою карьеру они выпустили десять студийных альбомов, четыре концертных альбома и несколько сборников и синглов. Группа была популярна во всем мире и продала более 250 тысяч экземпляров своих альбомов только в Финляндии. Группа также известна своими кавер-версиями песен известных рок- и метал-групп, таких как Iron Maiden, Slayer, Britney Spears.
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