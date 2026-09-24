Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 692473
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602458600681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromb
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в Сплит0190296323317, Jethro Tull, Thick As A Brick (newspaper) винилов...
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитDaft Punk - Homework (0190296611926) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитKatatonia - Sky Void Of Stars (0840588171668) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитMadonna - Confessions On A Dance Floor (0093624946014) виниловая...
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитDire Straits - Money For Nothing (0602438631940) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитTaylor Swift - 1989 (0843930013548) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитIron Maiden - En Vivo (remastered 2015) (0190295836436) винилова...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитDiana Krall - Glad Rag Doll (0602537126941) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитNirvana - Live At The Paramount (0602577329418) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитMylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) в...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитBlack Sabbath - Heaven And Hell (4050538846775) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитBeth Hart - A Tribute To Led Zeppelin (coloured) (0810020506044)...
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602458600681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromb
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка