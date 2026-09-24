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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка

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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 1
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 2
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 3
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 4
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 5
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 6
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 1
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 2
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 3
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 4
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 5
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 6
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692473
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Загружаем...
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Загружаем...
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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602458600681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromb
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602458600681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromb
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under The Grass and Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yetx, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needled 24/7, Hate Me, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Yellow) (0602458600681) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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