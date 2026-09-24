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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка

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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка - фото 1
Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка - фото 1
  • Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602465163643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under Grass And Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yet, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needed 24/7, Hate Me!, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E O
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under Grass And Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yet, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needed 24/7, Hate Me!, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue

Отзывы о товаре Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602465163643]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Children Of Bodom
Альбом (сингл)
A Chapter Called Children Of Bodom
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Under Grass And Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yet, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needed 24/7, Hate Me!, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E O
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Under Grass And Clover, Platitudes And Barren Words, In Your Face, Shovel Knockout, Bodom Beach Terror, Everytime I Die, Halo Of Blood, Are You Dead Yet, Blooddrunk, I Worship Chaos, Angels Dont Kill, Follow The Reaper, Deadnight Warrior, Needed 24/7, Hate Me!, Hate Crew Deathroll, Lake Bodom, Downfall This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Children Of Bodom - A Chapter Called Children Of Bodom (Blue) (0602465163643) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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