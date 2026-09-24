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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка

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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 1
Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 2
Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 3
Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
THE RETURN OF THE SPACE COWBOY
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 1
  • Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 2
  • Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 3
  • Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692461
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Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка
4 860 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028071413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
THE RETURN OF THE SPACE COWBOY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just Another Story, Stillness in Time, Half the Man, Light Years, Manifest Destiny, The Kids, Mr Moon, Scam, Journey to Arnhemland, Morning Glory, Space Cowboy, Space Cowboy (Michael Gray S Good Vibe Zone, Edit)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка

Британская группа Jamiroquai отпразднует 30-летие "The Return Of The Space Cowboy" в октябре 2024 года. Второй альбом переиздается в виде двойного LP на 140-граммовом виниле "лунно-серого цвета". "The Return of the Space Cowboy" — второй студийный альбом Jamiroquai. В Великобритании альбом вышел 17 октября 1994 года, и дебютировал на 2 месте в британском чарте. В 1996 году альбом получил статус платинового. В стилистике "The Return of the Space Cowboy" присутствуют элементы многих музыкальных стилей, включая джаз-фьюжн и нео-психоделию. Издание включает трек "Space Cowboy - Michael Gray's Good Vibe Zone - Edit", который никогда раньше не выпускался на физическом носителе. К этому юбилейному выпуску также был изменен дизайн упаковки, включая обновление оригинального дизайна обложки фольгой.

Отзывы о товаре Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028071413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
THE RETURN OF THE SPACE COWBOY
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just Another Story, Stillness in Time, Half the Man, Light Years, Manifest Destiny, The Kids, Mr Moon, Scam, Journey to Arnhemland, Morning Glory, Space Cowboy, Space Cowboy (Michael Gray S Good Vibe Zone, Edit)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Британская группа Jamiroquai отпразднует 30-летие "The Return Of The Space Cowboy" в октябре 2024 года. Второй альбом переиздается в виде двойного LP на 140-граммовом виниле "лунно-серого цвета". "The Return of the Space Cowboy" — второй студийный альбом Jamiroquai. В Великобритании альбом вышел 17 октября 1994 года, и дебютировал на 2 месте в британском чарте. В 1996 году альбом получил статус платинового. В стилистике "The Return of the Space Cowboy" присутствуют элементы многих музыкальных стилей, включая джаз-фьюжн и нео-психоделию. Издание включает трек "Space Cowboy - Michael Gray's Good Vibe Zone - Edit", который никогда раньше не выпускался на физическом носителе. К этому юбилейному выпуску также был изменен дизайн упаковки, включая обновление оригинального дизайна обложки фольгой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy (coloured) (0198028071413) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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