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Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка

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Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 1
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 2
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 3
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 4
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 5
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 6
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 7
Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 1
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 2
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 3
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 4
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 5
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 6
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 7
  • Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692457
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759446515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The King Of Rock’n’ Roll, When Love Breaks Down, The Sound Of Crying, Faron Young, Carnival 2000, Goodbye Lucille #1 (Johnny Johnny), I Remember That, Cruel, Cars And Girls, We Let The Stars Go, Life Of Surprises, Appetite, If You Don’t Love Me, Wild Horses, Hey Manhattan!, All The World Loves Lovers
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка

"A Life Of Surprises" - ремастированное переиздание сборника британской поп/рок-группы Prefab Sprout. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Ремастировано с оригинальных мастер-лент. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл "The King of Rock 'n' Roll" добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. Группа Prefab Sprout дебютировала с синглом "Lions In My Own Garden: Exit Someone", записанным на собственные средства музыкантов. Аббревиатура названия этой песни звучит как Limoges (Лимож), город во Франции, где в то время жила бывшая подруга Макалуна. Первый альбом группы, Swoon, вышел в марте 1984 года. Для записи второго альбома, "Steve McQueen", был приглашен Томас Долби в качестве продюсера. В США пришлось сменить название грампластинки на "Two Wheels Good", после того, как наследники Стива Маккуина публично выразили неудовольствие по поводу упоминания имени актёра в таком контексте. Эта работа получила практически единодушное одобрение музыкальных критиков.



Теги товара: Поп-музыка, Indie

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759446515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The King Of Rock’n’ Roll, When Love Breaks Down, The Sound Of Crying, Faron Young, Carnival 2000, Goodbye Lucille #1 (Johnny Johnny), I Remember That, Cruel, Cars And Girls, We Let The Stars Go, Life Of Surprises, Appetite, If You Don’t Love Me, Wild Horses, Hey Manhattan!, All The World Loves Lovers
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
"A Life Of Surprises" - ремастированное переиздание сборника британской поп/рок-группы Prefab Sprout. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Ремастировано с оригинальных мастер-лент. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл "The King of Rock 'n' Roll" добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. Группа Prefab Sprout дебютировала с синглом "Lions In My Own Garden: Exit Someone", записанным на собственные средства музыкантов. Аббревиатура названия этой песни звучит как Limoges (Лимож), город во Франции, где в то время жила бывшая подруга Макалуна. Первый альбом группы, Swoon, вышел в марте 1984 года. Для записи второго альбома, "Steve McQueen", был приглашен Томас Долби в качестве продюсера. В США пришлось сменить название грампластинки на "Two Wheels Good", после того, как наследники Стива Маккуина публично выразили неудовольствие по поводу упоминания имени актёра в таком контексте. Эта работа получила практически единодушное одобрение музыкальных критиков.


Теги товара: Поп-музыка, Indie
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