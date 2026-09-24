Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка
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Описание товара Prefab Sprout - A Life Of Surprises - The Best Of (0190759446515) виниловая пластинка
"A Life Of Surprises" - ремастированное переиздание сборника британской поп/рок-группы Prefab Sprout. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Ремастировано с оригинальных мастер-лент. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл "The King of Rock 'n' Roll" добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. Группа Prefab Sprout дебютировала с синглом "Lions In My Own Garden: Exit Someone", записанным на собственные средства музыкантов. Аббревиатура названия этой песни звучит как Limoges (Лимож), город во Франции, где в то время жила бывшая подруга Макалуна. Первый альбом группы, Swoon, вышел в марте 1984 года. Для записи второго альбома, "Steve McQueen", был приглашен Томас Долби в качестве продюсера. В США пришлось сменить название грампластинки на "Two Wheels Good", после того, как наследники Стива Маккуина публично выразили неудовольствие по поводу упоминания имени актёра в таком контексте. Эта работа получила практически единодушное одобрение музыкальных критиков.
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Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Теги товара: Поп-музыка, Indie
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