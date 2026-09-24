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Genesis - Wind & Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Wind & Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка

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Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 6
Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Wind & Wuthering
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 6
  • Genesis - Wind &amp; Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692438
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Загружаем...
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Загружаем...
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Genesis - Wind & Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227955311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Wind & Wuthering
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eleventh Earl of Mar, One for the Vine, Your Own Special Way, Wot Gorillax, All in a Mouses Night, Blood On the Rooftops, Unquiet Slumbers for the Sleepers.In That Quiet Earth, Afterglow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Wind & Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка

Wind &amp;amp;amp; Wuthering — восьмой студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, выпущенный 17 декабря 1976 года. Издание на виниле 180 г.. Переиздание на виниле 2024 года впечатляющего студийного альбома Genesis 1976 года, в который входят «Afterglow», «Eleventh Earl Of Mar» и душераздирающе прекрасная «Blood On The Rooftops». Самое большое впечатление на пластинке оставляет Тони Бэнкс. Его клавишные, его прекрасная игра на органе и его аранжировки присутствуют в каждой песне, можно почти сказать, что Wind &amp;amp;amp; Wuthering — это его альбом. Он написал три песни в одиночку и участвовал в трех других. Это последний альбом группы в стиле прог-рока, а также последний с гитаристом Стивом Хэкеттом, который уйдет после тура в поддержку альбома.

Отзывы о товаре Genesis - Wind & Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227955311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Wind & Wuthering
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Eleventh Earl of Mar, One for the Vine, Your Own Special Way, Wot Gorillax, All in a Mouses Night, Blood On the Rooftops, Unquiet Slumbers for the Sleepers.In That Quiet Earth, Afterglow
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Wind &amp;amp;amp; Wuthering — восьмой студийный альбом британской прог-рок-группы Genesis, выпущенный 17 декабря 1976 года. Издание на виниле 180 г.. Переиздание на виниле 2024 года впечатляющего студийного альбома Genesis 1976 года, в который входят «Afterglow», «Eleventh Earl Of Mar» и душераздирающе прекрасная «Blood On The Rooftops». Самое большое впечатление на пластинке оставляет Тони Бэнкс. Его клавишные, его прекрасная игра на органе и его аранжировки присутствуют в каждой песне, можно почти сказать, что Wind &amp;amp;amp; Wuthering — это его альбом. Он написал три песни в одиночку и участвовал в трех других. Это последний альбом группы в стиле прог-рока, а также последний с гитаристом Стивом Хэкеттом, который уйдет после тура в поддержку альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Wind & Wuthering (2024 Vinyl Reissues) (0081227955311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4500 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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