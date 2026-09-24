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Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка

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Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 1
Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 2
Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 3
Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 4
Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 5
Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Invisible Touch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 1
  • Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 2
  • Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 3
  • Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 4
  • Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 5
  • Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227941758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Invisible Touch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisible Touch, Tonight, Tonight, Tonight, Land Of Confusion, In Too Deep, Anything She Does, Domino, Throwing It All Away, The Brazilian
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Invisible Touch, Tonight, Tonight, Tonight, Land Of Confusion, In Too Deep, Anything She Does, Domino, Throwing It All Away, The Brazilian

Отзывы о товаре Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0081227941758]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Genesis
Альбом (сингл)
Invisible Touch
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Invisible Touch, Tonight, Tonight, Tonight, Land Of Confusion, In Too Deep, Anything She Does, Domino, Throwing It All Away, The Brazilian
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Invisible Touch, Tonight, Tonight, Tonight, Land Of Confusion, In Too Deep, Anything She Does, Domino, Throwing It All Away, The Brazilian
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Genesis - Invisible Touch (2018 Remaster) (2024 Vinyl Reissues) (0081227941758) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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