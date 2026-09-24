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Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 1
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 2
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 3
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 4
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 5
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 6
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 7
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 8
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 9
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 10
Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 1
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 2
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 3
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 4
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 5
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 6
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 7
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 8
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 9
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 10
  • Виниловая пластинка Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) виниловая пластинка

The Order Of Fear - восьмой студийный альбом группы Orden Ogan, выпущенный в 2024 году. В его записи приняли участие приглашенные музыканты: гитарист Роби Де Микелли (Rhapsody Of Fire, Sinestesia), немецкий композитор Армин Хаас и пианист Йонас Крампе ( Dickes Geb?ude). Сведением и продюсированием занимался основатель коллектива Себастьян Леверманн. Издание представлено на 180-ти граммовом прозрачно-бирюзовом виниле. Orden Ogan - немецкая пауэр-метал группа с элементами прогрессив- и фолк-метала. Группа была образована в 1996 году Себастьяном Грютлингом (ударные) и Себастьяном Леверманном (вокал и гитара). В настоящее время выпущено три демозаписи и семь студийных альбомов. Группа также является организаторами немецкого метал-фестиваля WinterNachtsTraum, на котором выступали такие группы, как Rage, Sinister, Axxis, Ensiferum, Van Canto и Agathodaimon.

Отзывы о товаре Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reigning Phoenix Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
The Order Of Fear - восьмой студийный альбом группы Orden Ogan, выпущенный в 2024 году. В его записи приняли участие приглашенные музыканты: гитарист Роби Де Микелли (Rhapsody Of Fire, Sinestesia), немецкий композитор Армин Хаас и пианист Йонас Крампе ( Dickes Geb?ude). Сведением и продюсированием занимался основатель коллектива Себастьян Леверманн. Издание представлено на 180-ти граммовом прозрачно-бирюзовом виниле. Orden Ogan - немецкая пауэр-метал группа с элементами прогрессив- и фолк-метала. Группа была образована в 1996 году Себастьяном Грютлингом (ударные) и Себастьяном Леверманном (вокал и гитара). В настоящее время выпущено три демозаписи и семь студийных альбомов. Группа также является организаторами немецкого метал-фестиваля WinterNachtsTraum, на котором выступали такие группы, как Rage, Sinister, Axxis, Ensiferum, Van Canto и Agathodaimon.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Orden Ogan - The Order Of Fear (coloured) (4262464730145) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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