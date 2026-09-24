Snow Patrol - The Forest Is The Path (0602455247209) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
The Forest Is The Path
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб.
В наличии
Код товара: 692410
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602455247209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
The Forest Is The Path
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
All, The Beginning, Everythings Here and Nothings Lost, Your Heart Home, This is the Sound of Your Voice, Hold Me in the Fire, Years That Fall, Never Really Tire, These Lies, What if Nothing Breaksx, Talking About Hope, The Forest is the Path This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Seg
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snow Patrol - The Forest Is The Path (0602455247209) виниловая пластинка
Спустя шесть лет рок-группа Snow Patrol вернулась в 2024 году с новым студийным альбомом Forest Is The Path. Издание на виниле.. Вдохновленный самоанализом, саморефлексией и воспоминаниями о любви, вокалист Гэри Лайтбоди написал двенадцать новых песен вместе со своей группой. Альбом был спродюсирован Фрейзером Т. Смитом (Adele/Dave/Stormzy) вместе с группой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602455247209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
The Forest Is The Path
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
All, The Beginning, Everythings Here and Nothings Lost, Your Heart Home, This is the Sound of Your Voice, Hold Me in the Fire, Years That Fall, Never Really Tire, These Lies, What if Nothing Breaksx, Talking About Hope, The Forest is the Path This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Seg
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Спустя шесть лет рок-группа Snow Patrol вернулась в 2024 году с новым студийным альбомом Forest Is The Path. Издание на виниле.. Вдохновленный самоанализом, саморефлексией и воспоминаниями о любви, вокалист Гэри Лайтбоди написал двенадцать новых песен вместе со своей группой. Альбом был спродюсирован Фрейзером Т. Смитом (Adele/Dave/Stormzy) вместе с группой.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Snow Patrol - The Forest Is The Path (0602455247209) виниловая пластинка - купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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