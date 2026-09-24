Описание товара Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка

Первоначально сформированные в Лондоне под названием «Our Haunted Kingdom» в 1995 году, знаменитые британские метал-звезды «Orange Goblin» вошли в мир тяжелой музыки как энтузиасты с широко открытыми глазами, жаждущие направить огонь и ярость своих любимых групп. Появившись среди волнующей свалки стоунер-рока и взрыва дума середины 90-х, дебютный альбом Orange Goblin «Frequencies From Planet Ten» был выпущен на андеграундном лейбле Rise Above Records в октябре 1997 года. С тех пор квартет делил сцену с такими легендарными исполнителями, как Alice Cooper, Danzig & Heaven & Hell и многими другими, которые становились все более известными. Поток признанных критиками и широко почитаемых студийных альбомов также пополнил существенное наследие Orange Goblin, от ранней классики, такой как «Time Travelling Blues» и «The Big Black», до более поздних триумфов, таких как получивший всеобщее признание «A Eulogy For The Damned» 2012 года и не менее приветствуемый «The Wolf Bites Back» 2018 года. Перенесемся в 2021 год, и Orange Goblin открыли новую эру металлического хаоса, подписав контракт с легендарным британским метал-лейблом Peaceville Records. К давнему трио Бену Уорду, Джо Хоару и Крису Тернеру присоединился новый басист Гарри Армстронг для этой новой главы. Первые плоды этого союза проявляются в новом студийном альбоме «Science, Not Fiction»; увлекательное исследование (и эксплуатация) мира, рассматриваемое через три фундаментальных фактора; Наука, духовность и религия и то, как они определяют и влияют на состояние человека. Как всегда властно сформулированный вокалистом Беном Уордом, он подкреплен безошибочно запоминающимся и совершенным, но зачастую обманчиво запутанным звучанием субботнего хэви-метала. "Science, Not Fiction" был записан на студии Woodworm Studios в Великобритании в конце 2023 года, продюсирование и сведение выполнял продюсер, обладатель Грэмми Майк Эксетер (наиболее известный своей работой с Black Sabbath), а мастеринг проводил уважаемый Питер Хьюитт-Даттон. в пекарне в Лос-Анджелесе. Это издание «Science, Not Fiction» представлено на двойном виниле с разворотным конвертом и включает бонус-трек «Eye Of The Minotaur».