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Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка

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Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 1
Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 2
Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 3
Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Orange Goblin
Альбом (сингл)
Not Fiction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 1
  • Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 2
  • Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 3
  • Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692408
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Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056812414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Orange Goblin
Альбом (сингл)
Not Fiction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Fire at the Centre of the Earth Is Mine 5.19, (Not) Rocket Science 4.21, Ascend the Negative 5.23, Eye of the Minotaur 4.32, False Hope Diet 6.57, Cemetary Rats 5.57, The Fury of a Patient Man 3.01, Gemini (Twins of Evil) 5.05, The Justice Knife 4.58, End of Transmission 5.51
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка

Первоначально сформированные в Лондоне под названием «Our Haunted Kingdom» в 1995 году, знаменитые британские метал-звезды «Orange Goblin» вошли в мир тяжелой музыки как энтузиасты с широко открытыми глазами, жаждущие направить огонь и ярость своих любимых групп. Появившись среди волнующей свалки стоунер-рока и взрыва дума середины 90-х, дебютный альбом Orange Goblin «Frequencies From Planet Ten» был выпущен на андеграундном лейбле Rise Above Records в октябре 1997 года. С тех пор квартет делил сцену с такими легендарными исполнителями, как Alice Cooper, Danzig & Heaven & Hell и многими другими, которые становились все более известными. Поток признанных критиками и широко почитаемых студийных альбомов также пополнил существенное наследие Orange Goblin, от ранней классики, такой как «Time Travelling Blues» и «The Big Black», до более поздних триумфов, таких как получивший всеобщее признание «A Eulogy For The Damned» 2012 года и не менее приветствуемый «The Wolf Bites Back» 2018 года. Перенесемся в 2021 год, и Orange Goblin открыли новую эру металлического хаоса, подписав контракт с легендарным британским метал-лейблом Peaceville Records. К давнему трио Бену Уорду, Джо Хоару и Крису Тернеру присоединился новый басист Гарри Армстронг для этой новой главы. Первые плоды этого союза проявляются в новом студийном альбоме «Science, Not Fiction»; увлекательное исследование (и эксплуатация) мира, рассматриваемое через три фундаментальных фактора; Наука, духовность и религия и то, как они определяют и влияют на состояние человека. Как всегда властно сформулированный вокалистом Беном Уордом, он подкреплен безошибочно запоминающимся и совершенным, но зачастую обманчиво запутанным звучанием субботнего хэви-метала. "Science, Not Fiction" был записан на студии Woodworm Studios в Великобритании в конце 2023 года, продюсирование и сведение выполнял продюсер, обладатель Грэмми Майк Эксетер (наиболее известный своей работой с Black Sabbath), а мастеринг проводил уважаемый Питер Хьюитт-Даттон. в пекарне в Лос-Анджелесе. Это издание «Science, Not Fiction» представлено на двойном виниле с разворотным конвертом и включает бонус-трек «Eye Of The Minotaur».

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Характеристики
Бренд
Peaceville Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Peaceville
Barcode
[0801056812414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Orange Goblin
Альбом (сингл)
Not Fiction
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Fire at the Centre of the Earth Is Mine 5.19, (Not) Rocket Science 4.21, Ascend the Negative 5.23, Eye of the Minotaur 4.32, False Hope Diet 6.57, Cemetary Rats 5.57, The Fury of a Patient Man 3.01, Gemini (Twins of Evil) 5.05, The Justice Knife 4.58, End of Transmission 5.51
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Первоначально сформированные в Лондоне под названием «Our Haunted Kingdom» в 1995 году, знаменитые британские метал-звезды «Orange Goblin» вошли в мир тяжелой музыки как энтузиасты с широко открытыми глазами, жаждущие направить огонь и ярость своих любимых групп. Появившись среди волнующей свалки стоунер-рока и взрыва дума середины 90-х, дебютный альбом Orange Goblin «Frequencies From Planet Ten» был выпущен на андеграундном лейбле Rise Above Records в октябре 1997 года. С тех пор квартет делил сцену с такими легендарными исполнителями, как Alice Cooper, Danzig & Heaven & Hell и многими другими, которые становились все более известными. Поток признанных критиками и широко почитаемых студийных альбомов также пополнил существенное наследие Orange Goblin, от ранней классики, такой как «Time Travelling Blues» и «The Big Black», до более поздних триумфов, таких как получивший всеобщее признание «A Eulogy For The Damned» 2012 года и не менее приветствуемый «The Wolf Bites Back» 2018 года. Перенесемся в 2021 год, и Orange Goblin открыли новую эру металлического хаоса, подписав контракт с легендарным британским метал-лейблом Peaceville Records. К давнему трио Бену Уорду, Джо Хоару и Крису Тернеру присоединился новый басист Гарри Армстронг для этой новой главы. Первые плоды этого союза проявляются в новом студийном альбоме «Science, Not Fiction»; увлекательное исследование (и эксплуатация) мира, рассматриваемое через три фундаментальных фактора; Наука, духовность и религия и то, как они определяют и влияют на состояние человека. Как всегда властно сформулированный вокалистом Беном Уордом, он подкреплен безошибочно запоминающимся и совершенным, но зачастую обманчиво запутанным звучанием субботнего хэви-метала. "Science, Not Fiction" был записан на студии Woodworm Studios в Великобритании в конце 2023 года, продюсирование и сведение выполнял продюсер, обладатель Грэмми Майк Эксетер (наиболее известный своей работой с Black Sabbath), а мастеринг проводил уважаемый Питер Хьюитт-Даттон. в пекарне в Лос-Анджелесе. Это издание «Science, Not Fiction» представлено на двойном виниле с разворотным конвертом и включает бонус-трек «Eye Of The Minotaur».
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Orange Goblin - Science, Not Fiction (0801056812414) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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