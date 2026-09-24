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Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка

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Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка - фото 1
Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка - фото 1
  • Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692385
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Загружаем...
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Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361328115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Trauma Of War, The Vatican, Impending Doom, Manipulation Of Tragedy, Tsunami, The Bliss Of Ignorants, Grief, The Age Of The Atheist, Obsessed, Caos
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка

Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их тринадцатого студийного альбома The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart, выпущенного первоначально в 2013 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд.. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.

Отзывы о товаре Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361328115]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sepultura
Альбом (сингл)
The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Trauma Of War, The Vatican, Impending Doom, Manipulation Of Tragedy, Tsunami, The Bliss Of Ignorants, Grief, The Age Of The Atheist, Obsessed, Caos
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированное переиздание к 40-летию бразильской метал-группы Sepultura их тринадцатого студийного альбома The Mediator Between Head And Hands Must Be The Heart, выпущенного первоначально в 2013 году. Издание на цветном виниле 180 г, гейтфолд.. Sepultura (в переводе с португальского — «могила») — бразильская хэви-метал-группа из города Белу-Оризонти. Коллектив, основанный в 1984 году братьями Максом и Игорем Кавалера, считается одной из самых влиятельных тяжелых групп конца 1980-х и начала 1990-х. Поначалу они играли грув-метал, трэш-метал и дэт-метал, но позже в их звучании появились элементы альтернативного метала, этнической музыки, ню-метала, хардкор-панка и индастриал-метала. Sepultura относят ко второй волне трэш-метала вместе с такими группами конца 1980-х и начала 1990-х, как Pantera, Testament, Sacred Reich, Dark Angel, Machine Head, Death Angel и Forbidden. Группа выпустила 15 студийных альбомов, последний из которых, «Quadra», вышел в 2020 году. Музыканты продали более 3 млн записей в США и 20 млн записей по всему миру, получив множество платиновых и золотых сертификаций, в том числе во Франции, Австралии, Индонезии и, конечно же, родной Бразилии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sepultura - The Mediator Between Head And Hands Must Be The He (coloured) (0727361328115) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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