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Budgie - If I Were Brittania I'd Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Budgie - If I Were Brittania I'd Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка

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Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 1
Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 2
Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 3
Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 4
Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 5
Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 1
  • Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 2
  • Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 3
  • Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 4
  • Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 5
  • Budgie - If I Were Brittania I&#039;d Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692380
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Budgie - If I Were Brittania I'd Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Noteworthy
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Budgie - If I Were Brittania I'd Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка

If I Were Brittania Id Waive the Rules - шестой студийный альбом группы Budgie, выпущенный в 1976 году. Название представляет собой игру слов со строчками британской патриотической песни Rule, Britannia!. Забавно, что при этом слово Британия было написано неправильно на оригинальной обложке. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.

Отзывы о товаре Budgie - If I Were Brittania I'd Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Noteworthy
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
If I Were Brittania Id Waive the Rules - шестой студийный альбом группы Budgie, выпущенный в 1976 году. Название представляет собой игру слов со строчками британской патриотической песни Rule, Britannia!. Забавно, что при этом слово Британия было написано неправильно на оригинальной обложке. Британское переиздание 2015 года на 180-граммовом аудиофильском виниле. Budgie - валлийская рок-группа, основанная в 1967 году. Это одна из первых групп, начавших играть в стиле хэви-метал, поэтому коллектив оказал огромное влияние на последующее развитие тяжелого рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Budgie - If I Were Brittania I'd Waive The Rules (5015325980666) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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