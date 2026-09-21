Top.Mail.Ru
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 5
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 6
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 7
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 8
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 9
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 10
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 11
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 12
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 13
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 14
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 15
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 16
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 17
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 18
Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
On Your Feet Or On Your Knees
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 6
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 7
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 8
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 9
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 10
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 11
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 12
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 13
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 14
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 15
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 16
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 17
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 18
  • Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692360
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
On Your Feet Or On Your Knees
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Subhuman, Harvester Of Eyes, Hot Rails To Hell, The Red & The Black, Seven Screaming Dizbusters, Buck’s Boogie, Last Days Of May, Cities On Flame, Me 262, Before The Kiss (A Redcap), Maserati GT(I Ain’t Got You), Wild
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка

После трех студийных альбомов и многочисленных туров Blue ?yster Cult выпустили свой первый концертный альбом On Your Feet or On Your Knees в 1975 году. Альбом представляет собой сборник из 12 концертных записей выступлений, состоявшихся в Соединенных Штатах в 1974 году. Он содержит по три песни с каждого из ее первых трех альбомов, по одной оригинальной инструментальной композиции и две кавер-версии: I Aint Got You (Billy Boy Arnold, The Yardbirds) и Born to Be Wild (Steppenwolf). Это был первый золотой диск в США, ставший самым продаваемым альбомом группы и навсегда закрепивший за ней статус одной из самых значимых концертных рок-групп. Альбом On Your Feet or On Your Knees выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуальных пронумерованных копий на серебристо-черном мраморном виниле в гильзе gatefold и включает 4-страничный буклет.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028982]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
On Your Feet Or On Your Knees
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Subhuman, Harvester Of Eyes, Hot Rails To Hell, The Red & The Black, Seven Screaming Dizbusters, Buck’s Boogie, Last Days Of May, Cities On Flame, Me 262, Before The Kiss (A Redcap), Maserati GT(I Ain’t Got You), Wild
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Описание
После трех студийных альбомов и многочисленных туров Blue ?yster Cult выпустили свой первый концертный альбом On Your Feet or On Your Knees в 1975 году. Альбом представляет собой сборник из 12 концертных записей выступлений, состоявшихся в Соединенных Штатах в 1974 году. Он содержит по три песни с каждого из ее первых трех альбомов, по одной оригинальной инструментальной композиции и две кавер-версии: I Aint Got You (Billy Boy Arnold, The Yardbirds) и Born to Be Wild (Steppenwolf). Это был первый золотой диск в США, ставший самым продаваемым альбомом группы и навсегда закрепивший за ней статус одной из самых значимых концертных рок-групп. Альбом On Your Feet or On Your Knees выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуальных пронумерованных копий на серебристо-черном мраморном виниле в гильзе gatefold и включает 4-страничный буклет.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - On Your Feet Or On Your Knees (coloured) (8719262028982) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...