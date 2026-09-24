Дakooka - Умри, если меня не любишь (4820011003816) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
если меня не любишь
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 692356
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Характеристики
Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011003816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
если меня не любишь
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
не ссы, open us, joseph brodsky, выходи из воды сухим, море, coffee, заклинание, умри, если меня не любишь, лиловая касатка, не дорікай, let me down, someone and no one, если бы заново я родилась, имя твое (на стихи М. Цветаевой)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Дakooka - Умри, если меня не любишь (4820011003816) виниловая пластинка
Пластинка «умри, если меня не любишь» представляет собой компиляцию преимущественно ранних хитов певицы, работающей под псевдонимом DAKOOKA. Ее музыка — синтез трип-хопа, инди, электроники и этники. Многим DAKOOKA знакома благодаря саундтреку к сериалу "Первые ласточки", в котором она выступила в роли автора и саундпродюсера. Винил включает в себя два эксклюзивных, ранее не реализованных трека, один из которых на стихи Марины Цветаевой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011003816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
если меня не любишь
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
не ссы, open us, joseph brodsky, выходи из воды сухим, море, coffee, заклинание, умри, если меня не любишь, лиловая касатка, не дорікай, let me down, someone and no one, если бы заново я родилась, имя твое (на стихи М. Цветаевой)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Пластинка «умри, если меня не любишь» представляет собой компиляцию преимущественно ранних хитов певицы, работающей под псевдонимом DAKOOKA. Ее музыка — синтез трип-хопа, инди, электроники и этники. Многим DAKOOKA знакома благодаря саундтреку к сериалу "Первые ласточки", в котором она выступила в роли автора и саундпродюсера. Винил включает в себя два эксклюзивных, ранее не реализованных трека, один из которых на стихи Марины Цветаевой
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Дakooka - Умри, если меня не любишь (4820011003816) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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