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Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка

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Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 1
Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 2
Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 3
Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 4
Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
"герой"
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 1
  • Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 2
  • Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 3
  • Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 4
  • Дakooka - Ты не спасал меня, &quot;герой&quot; (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692355
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011004110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
"герой"
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Стук, Роднее, Травы, Обещай, Герой, Карманы, Пушечный выстрел, xv s 3,14, ВЕ42ЕР, Да по дворам, Слова Cолгать, Минута, Гордо, Люби меня
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка

Вторая компиляция лучших песен певицы, работающей под псевдонимом DAKOOKA, под названием «ты не спасал меня, ‘герой’», в которую вошли самые известные хиты написанные в период с 2017 по 2021 год. Издание на белом виниле. Этот период можно назвать этапом роста и формирования уникального стиля артистки. В песнях ощущается и передаётся слушателю особая атмосфера, глубокий посыл и буря эмоций, которые переживала сама Катя в момент написания песен. Пластинка «ты не спасал меня, 'герой'» про борьбу и переживания, взлеты и падения, про сомнения и решительность, любовь и ненависть.

Отзывы о товаре Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011004110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Дakooka
Альбом (сингл)
"герой"
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Стук, Роднее, Травы, Обещай, Герой, Карманы, Пушечный выстрел, xv s 3,14, ВЕ42ЕР, Да по дворам, Слова Cолгать, Минута, Гордо, Люби меня
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Описание
Вторая компиляция лучших песен певицы, работающей под псевдонимом DAKOOKA, под названием «ты не спасал меня, ‘герой’», в которую вошли самые известные хиты написанные в период с 2017 по 2021 год. Издание на белом виниле. Этот период можно назвать этапом роста и формирования уникального стиля артистки. В песнях ощущается и передаётся слушателю особая атмосфера, глубокий посыл и буря эмоций, которые переживала сама Катя в момент написания песен. Пластинка «ты не спасал меня, 'герой'» про борьбу и переживания, взлеты и падения, про сомнения и решительность, любовь и ненависть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дakooka - Ты не спасал меня, "герой" (coloured) (4820011004110) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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