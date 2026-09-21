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Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка

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Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 1
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 2
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 3
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 4
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 5
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 6
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 7
Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Johnny The Fox
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 1
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 2
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 3
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 4
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 5
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 6
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 7
  • Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692345
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602448681560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Johnny The Fox
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Johnny, Rocky, Borderline, Dont Believe a Word, Fools Gold, Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed, Old Flame, Massacre, Sweet Marie, Boogie-woogie Dance This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка

Переиздание альбома ирландской группы Thin Lizzy Johnny The Fox, выпущенного первоначально в 1976 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. Седьмой студийный альбом группы, Johnny The Fox был выпущен в октябре 1976 года и получил признание критиков, достигнув 11-го места в чартах Великобритании. Включает любимую публикой песню «Dont Believe a Word». Альбом переиздается в новом стереомиксе Ричарда Уиттакера под руководством гитариста Скотта Горхэма, сведение Энди Пирса.

Отзывы о товаре Thin Lizzy - Johnny The Fox (coloured) (0602448681560) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602448681560]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Johnny The Fox
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Johnny, Rocky, Borderline, Dont Believe a Word, Fools Gold, Johnny the Fox Meets Jimmy the Weed, Old Flame, Massacre, Sweet Marie, Boogie-woogie Dance This Is the Dream, - Gravestone Without Date =suppa Duppa Bossa=, What Iuitar, Hand of Falayback, Yearning for Your Lolayback, Lost in the Memolayback, La Plus Belle ?toile, Tema Principaromba E Orchestra, Tema Principahitarra, Soul Louitar to Orchestra Segue, R?miniscenpilogue
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание альбома ирландской группы Thin Lizzy Johnny The Fox, выпущенного первоначально в 1976 году. Лимитированное издание на цветном виниле.. Седьмой студийный альбом группы, Johnny The Fox был выпущен в октябре 1976 года и получил признание критиков, достигнув 11-го места в чартах Великобритании. Включает любимую публикой песню «Dont Believe a Word». Альбом переиздается в новом стереомиксе Ричарда Уиттакера под руководством гитариста Скотта Горхэма, сведение Энди Пирса.
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