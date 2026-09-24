Black Stone Cherry - Screamin' At The Sky (coloured) (8712725745792) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Screamin At The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
В наличии
Код товара: 692342
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725745792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Screamin At The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Sky, Nervous, When The Pain Comes, Out Of Pocket, Show Me What It Feels Like, R.O.A.R., Smile, World, The Mess You Made, Who Are You Todayx, Not Afraid, Heres To The Hopeless, You Can Have It All
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Stone Cherry - Screamin' At The Sky (coloured) (8712725745792) виниловая пластинка
Гордые рокеры из Кентукки пережили несколько трудных лет и представили впечатляющий альбом Screamin At The Sky, который выходит 29 сентября. Восьмой альбом группы из четырех человек взрывается эмоциональными поп-роковыми крюками, проникновенными, искупительными текстами, бьющими в голову риффами, мощной динамикой, громоподобными ударными и самым захватывающим музыкальным сопровождением. Этот 12-песенный сборник также является самым большим и хорошо звучащим альбомом BSC. Студийный альбом собственного производства был записан в классическом театре в Кентукки, и звучит он так, словно ребята орудуют молотом богов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725745792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Black Stone Cherry
Альбом (сингл)
Screamin At The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Sky, Nervous, When The Pain Comes, Out Of Pocket, Show Me What It Feels Like, R.O.A.R., Smile, World, The Mess You Made, Who Are You Todayx, Not Afraid, Heres To The Hopeless, You Can Have It All
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Гордые рокеры из Кентукки пережили несколько трудных лет и представили впечатляющий альбом Screamin At The Sky, который выходит 29 сентября. Восьмой альбом группы из четырех человек взрывается эмоциональными поп-роковыми крюками, проникновенными, искупительными текстами, бьющими в голову риффами, мощной динамикой, громоподобными ударными и самым захватывающим музыкальным сопровождением. Этот 12-песенный сборник также является самым большим и хорошо звучащим альбомом BSC. Студийный альбом собственного производства был записан в классическом театре в Кентукки, и звучит он так, словно ребята орудуют молотом богов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Black Stone Cherry - Screamin' At The Sky (coloured) (8712725745792) виниловая пластинка - по цене 2850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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