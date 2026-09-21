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King Gizzard & The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Gizzard & The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка

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King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 1
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 2
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 3
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 4
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 5
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 6
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 7
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 8
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 9
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 10
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 11
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 12
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 13
King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
The silver cord
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный, коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 1
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 2
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 3
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 4
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 5
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 6
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 7
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 8
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 9
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 10
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 11
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 12
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 13
  • King Gizzard &amp; The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692339
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Характеристики

Бренд
KGLW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
KGLW
Barcode
[0842812194191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
The silver cord
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Theia –, The Silver Cord –, Set –, Change –, Gilgamesh –, Swan Song –, Extinction –
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Gizzard & The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка

King Gizzard &amp;amp; the Lizard Wizard выпускают свой 25-й альбом!. Лимитированное издание на двойном цветном виниле.. Все треки представлены в двух форматах: стандартном и расширенном изданиях, причем последнее имеет более длительное время воспроизведения. Стю Маккензи объясняет: «Первая версия действительно сжатая, мы убрали весь жир. Во второй версии первая песня Theia длится 20 минут. Эта версия — семь песен, которые вы уже слышали в первой версии, но с множеством других вещей, которые мы записываем во время создания. Это для фанатов. Возможно, мы проверяем пределы концентрации внимания людей, когда дело доходит до прослушивания музыки – но я очень заинтересован в разрушении этих концепций.». Записано Стю в репетиционной студии King Gizz возле Merri Creek в январе 2023 г. Наложения записаны в гримёрных, отелях, аэропортах и автобусах во Франции, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании, Польше, Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Англии, Австралии и США в период с марта по июль 2023 г. Сведено Стю в студии market Studios в Северном Мельбурне при помощи инженера звукозаписи Гуса Хувенаарса. Две сессии: одна в мае, другая в июле 2023 г. Мастеринг Джозефа Карры в июле 2023 г.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре King Gizzard & The Lizard Wizard - The Silver Cord (coloured) (0842812194191) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KGLW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
KGLW
Barcode
[0842812194191]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
King Gizzard, The Lizard Wizard
Альбом (сингл)
The silver cord
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Theia –, The Silver Cord –, Set –, Change –, Gilgamesh –, Swan Song –, Extinction –
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
King Gizzard &amp;amp; the Lizard Wizard выпускают свой 25-й альбом!. Лимитированное издание на двойном цветном виниле.. Все треки представлены в двух форматах: стандартном и расширенном изданиях, причем последнее имеет более длительное время воспроизведения. Стю Маккензи объясняет: «Первая версия действительно сжатая, мы убрали весь жир. Во второй версии первая песня Theia длится 20 минут. Эта версия — семь песен, которые вы уже слышали в первой версии, но с множеством других вещей, которые мы записываем во время создания. Это для фанатов. Возможно, мы проверяем пределы концентрации внимания людей, когда дело доходит до прослушивания музыки – но я очень заинтересован в разрушении этих концепций.». Записано Стю в репетиционной студии King Gizz возле Merri Creek в январе 2023 г. Наложения записаны в гримёрных, отелях, аэропортах и автобусах во Франции, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Дании, Польше, Чехии, Австрии, Италии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Англии, Австралии и США в период с марта по июль 2023 г. Сведено Стю в студии market Studios в Северном Мельбурне при помощи инженера звукозаписи Гуса Хувенаарса. Две сессии: одна в мае, другая в июле 2023 г. Мастеринг Джозефа Карры в июле 2023 г.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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