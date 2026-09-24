Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Lullabies To Paralyze
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 340 руб.
В наличии
Код товара: 692334
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508108273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Lullabies To Paralyze
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
This Lullaby, Medication, Everybody Knows That You Are Insane, Tangled Up In Plaid, Burn The Witch, In My Head, Little Sister, I Never Came, Someones In The Wolf, The Blood Is Love, Skin On Skin, Broken Box, You Got A Killer Scene There, Man., Long Slow Goodbye, Like A Drug
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка
Переиздание альбомов 2000-2007 гг. американской хард-рок группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602508108273]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Queens Of The Stone Age
Альбом (сингл)
Lullabies To Paralyze
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
This Lullaby, Medication, Everybody Knows That You Are Insane, Tangled Up In Plaid, Burn The Witch, In My Head, Little Sister, I Never Came, Someones In The Wolf, The Blood Is Love, Skin On Skin, Broken Box, You Got A Killer Scene There, Man., Long Slow Goodbye, Like A Drug
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание альбомов 2000-2007 гг. американской хард-рок группы.
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Queens Of The Stone Age - Lullabies To Paralyze (0602508108273) виниловая пластинка - по цене 5340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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