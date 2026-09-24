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Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка

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Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 1
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 2
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 3
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 4
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 5
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 6
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 7
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PSYCHOTIC WALTZ
Альбом (сингл)
1989)
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 1
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 2
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 3
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 4
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 5
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 6
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 7
  • Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692330
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588158018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PSYCHOTIC WALTZ
Альбом (сингл)
1989)
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
...and the Devil Cried (Demo 1989), Successor (Demo 1989), Halo of Thorns (Demo 1989), I of the Storm (Demo 1989), To Chase the Stars (Aslan Demo 1987), No Glory (Aslan Demo 1987), Spiral Tower (Aslan Demo 1987), The Fry Tape (Aslan Demo 1987), Burn the Night (Rehearsal 1988), I of the Storm (Rehearsal 1988), Halo of Thorns (Rehearsal 1988), Another Prophet Song (Rehearsal 1988), Successor (Rehearsal 1988), The Keeper (Rehearsal 1988), Hanging on a String (Rehearsal 1988), Back Again (Rehearsal
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:.and the Devil Cried (Demo 1989), Successor (Demo 1989), Halo of Thorns (Demo 1989), I of the Storm (Demo 1989), To Chase the Stars (Aslan Demo 1987), No Glory (Aslan Demo 1987), Spiral Tower (Aslan Demo 1987), The Fry Tape (Aslan Demo 1987), Burn the Night (Rehearsal 1988), I of the Storm (Rehearsal 1988), Halo of Thorns (Rehearsal 1988), Another Prophet Song (Rehearsal 1988), Successor (Rehearsal 1988), The Keeper (Rehearsal 1988), Hanging on a String (Rehearsal 1988), Back Again (Rehearsal 1988), I Remember (Rehearsal 1988)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588158018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PSYCHOTIC WALTZ
Альбом (сингл)
1989)
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
...and the Devil Cried (Demo 1989), Successor (Demo 1989), Halo of Thorns (Demo 1989), I of the Storm (Demo 1989), To Chase the Stars (Aslan Demo 1987), No Glory (Aslan Demo 1987), Spiral Tower (Aslan Demo 1987), The Fry Tape (Aslan Demo 1987), Burn the Night (Rehearsal 1988), I of the Storm (Rehearsal 1988), Halo of Thorns (Rehearsal 1988), Another Prophet Song (Rehearsal 1988), Successor (Rehearsal 1988), The Keeper (Rehearsal 1988), Hanging on a String (Rehearsal 1988), Back Again (Rehearsal
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:.and the Devil Cried (Demo 1989), Successor (Demo 1989), Halo of Thorns (Demo 1989), I of the Storm (Demo 1989), To Chase the Stars (Aslan Demo 1987), No Glory (Aslan Demo 1987), Spiral Tower (Aslan Demo 1987), The Fry Tape (Aslan Demo 1987), Burn the Night (Rehearsal 1988), I of the Storm (Rehearsal 1988), Halo of Thorns (Rehearsal 1988), Another Prophet Song (Rehearsal 1988), Successor (Rehearsal 1988), The Keeper (Rehearsal 1988), Hanging on a String (Rehearsal 1988), Back Again (Rehearsal 1988), I Remember (Rehearsal 1988)


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Psychotic Waltz - To Chase The Stars (Demos 1987 - 1989) (0196588158018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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