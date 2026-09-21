Thin Lizzy - Shades Of A Blue Orphanage (0602508017292) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Shades Of A Blue Orphanage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692303
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602508017292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Shades Of A Blue Orphanage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes, Buffalo Gal, A3I Dont Want to Forget How to Jive, Sarah, Brought Down, Baby Face, Chatting Today, Call the Police, Shades of a Blue Orphanage
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Thin Lizzy - Shades Of A Blue Orphanage (0602508017292) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир легендарной группы Thin Lizzy с виниловой пластинкой Shades Of A Blue Orphanage. Этот альбом перенесет вас в эпоху классического рока и заставит вас ощутить всю силу и страсть музыки Thin Lizzy. Изысканные мелодии и потрясающее исполнение создают неповторимую атмосферу, которая заставит вас окунуться в мир звуков и эмоций. Готовы купить виниловую пластинку и ощутить всю глубину и качество звучания этого альбомаx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602508017292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Shades Of A Blue Orphanage
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Rise and Dear Demise of the Funky Nomadic Tribes, Buffalo Gal, A3I Dont Want to Forget How to Jive, Sarah, Brought Down, Baby Face, Chatting Today, Call the Police, Shades of a Blue Orphanage
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Погрузитесь в мир легендарной группы Thin Lizzy с виниловой пластинкой Shades Of A Blue Orphanage. Этот альбом перенесет вас в эпоху классического рока и заставит вас ощутить всю силу и страсть музыки Thin Lizzy. Изысканные мелодии и потрясающее исполнение создают неповторимую атмосферу, которая заставит вас окунуться в мир звуков и эмоций. Готовы купить виниловую пластинку и ощутить всю глубину и качество звучания этого альбомаx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Thin Lizzy - Shades Of A Blue Orphanage (0602508017292) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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