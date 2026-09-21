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AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка

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AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 19
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 20
AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 21
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AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLY ON THE WALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 18
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 19
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 20
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 21
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 22
  • AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692293
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLY ON THE WALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Shake Your Foundations, First Blood, Danger, Sink The Pink, Playing With Girls, Stand Up, Hell Or High Water, Back In Business, Send For The Man
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка

Flick Of The Switch — десятый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1985 году Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC. Альбом был выпущен в 1985 году и стал первым лонгплеем, спродюсированным исключительно Ангусом и Малкольмом Янгом. Видео, выпущенное для "Fly on the Wall", является легендарным. Здесь группа исполняет пять треков с альбома в клубе, полном подозрительных личностей, а муха с обложки неоднократно появляется в анимированных сценах как крутой мультяшный персонаж.



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Fly On The Wall (coloured) (0196588734113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
FLY ON THE WALL
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Shake Your Foundations, First Blood, Danger, Sink The Pink, Playing With Girls, Stand Up, Hell Or High Water, Back In Business, Send For The Man
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
Flick Of The Switch — десятый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1985 году Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC. Альбом был выпущен в 1985 году и стал первым лонгплеем, спродюсированным исключительно Ангусом и Малкольмом Янгом. Видео, выпущенное для "Fly on the Wall", является легендарным. Здесь группа исполняет пять треков с альбома в клубе, полном подозрительных личностей, а муха с обложки неоднократно появляется в анимированных сценах как крутой мультяшный персонаж.


Теги товара: AC/DC
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Отзывы


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