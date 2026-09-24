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AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка

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AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 19
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 20
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 21
AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 3
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  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 12
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 13
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 18
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 19
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 20
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 21
  • AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692291
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Загружаем...
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AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Трек-лист
Heatseeker, Thats The Way I Wanna Rock N Roll, Meanstreak, Go Zone, Kissin Dynamite, Nick Of Time, Some Sin For Nuthin, Ruff Stuff, Twos Up, This Means War
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка

Blow Up Your Video — одиннадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1988 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. Blow Up Your Video достиг 2-го места в Великобритании и 12-го места в США. Он стал самым продаваемым альбомом группы со времен For Those About to Rock We Salute You, получив платиновый статус в США. Альбом был номинирован на премию Грэмми за лучшее хард-рок/метал исполнение (вокальное или инструментальное) в 1989 году.



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLOW UP YOUR VIDEO
Трек-лист
Heatseeker, Thats The Way I Wanna Rock N Roll, Meanstreak, Go Zone, Kissin Dynamite, Nick Of Time, Some Sin For Nuthin, Ruff Stuff, Twos Up, This Means War
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Blow Up Your Video — одиннадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 1988 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. Blow Up Your Video достиг 2-го места в Великобритании и 12-го места в США. Он стал самым продаваемым альбомом группы со времен For Those About to Rock We Salute You, получив платиновый статус в США. Альбом был номинирован на премию Грэмми за лучшее хард-рок/метал исполнение (вокальное или инструментальное) в 1989 году.


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Blow Up Your Video (coloured) (0196588734212) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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