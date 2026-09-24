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OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка

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OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка - фото 1
OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cafferty
Альбом (сингл)
Eddie And The Cruisers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692276
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Audio Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Audio Fidelity
Barcode
[0780014221713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cafferty
Альбом (сингл)
Eddie And The Cruisers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
On The Dark Side, Tender Years, Runaround Sue, Down On My Knees, Hang Up My Rock And Roll Shoes, Wild Summer Nights, Boardwalk Angel, Betty Lous Got A Pair Of Shoes, Those Oldies But Goodies (Remind Me Of You), Season In Hell (Fire Suite)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка

Виниловая пластинка OST / Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (1LP) — это великолепный саундтрек, который переносит слушателя в атмосферу легендарного фильма о рок-н-ролле и юношеских мечтах. Мелодии, наполненные энергией и ностальгией, идеально передают дух времени и увлекают в захватывающий мир персонажей. Этот альбом не только порадует поклонников фильма, но и станет отличным дополнением к коллекции любителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звуками, которые навсегда останутся в памяти.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Audio Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Audio Fidelity
Barcode
[0780014221713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
John Cafferty
Альбом (сингл)
Eddie And The Cruisers
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
On The Dark Side, Tender Years, Runaround Sue, Down On My Knees, Hang Up My Rock And Roll Shoes, Wild Summer Nights, Boardwalk Angel, Betty Lous Got A Pair Of Shoes, Those Oldies But Goodies (Remind Me Of You), Season In Hell (Fire Suite)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка OST / Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (1LP) — это великолепный саундтрек, который переносит слушателя в атмосферу легендарного фильма о рок-н-ролле и юношеских мечтах. Мелодии, наполненные энергией и ностальгией, идеально передают дух времени и увлекают в захватывающий мир персонажей. Этот альбом не только порадует поклонников фильма, но и станет отличным дополнением к коллекции любителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться звуками, которые навсегда останутся в памяти.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Eddie And The Cruisers (John Cafferty) (Audiophile Edition) (0780014221713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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