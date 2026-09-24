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Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка

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Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 1
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 2
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 3
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 4
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 5
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 6
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 7
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 8
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 9
Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Walsh
Альбом (сингл)
The Smoker You Drink, The Player You Get
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 8
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 9
  • Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692269
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Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088010873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Walsh
Альбом (сингл)
The Smoker You Drink, The Player You Get
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rocky Mountain Way, Bookends, Wolf, Midnight Moodies, Happy Ways, Meadows, Dreams, Days Gone By, Daydream (Prayer)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Joe Walsh / The Smoker You Drink, The Player You Get (2LP) представляет собой яркий пример лучших традиций рок-музыки 70-х годов. Этот альбом, наполненный незабываемыми мелодиями и характерным звучанием гитары, погружает слушателя в атмосферу времени и творчества артиста. Каждое прослушивание открывает новые грани музыкального мастерства Joe Walsh, делая эту пластинку настоящим кладезем эмоций и вдохновения. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться истинным рок-звуком в вашем доме.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088010873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Walsh
Альбом (сингл)
The Smoker You Drink, The Player You Get
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Rocky Mountain Way, Bookends, Wolf, Midnight Moodies, Happy Ways, Meadows, Dreams, Days Gone By, Daydream (Prayer)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Joe Walsh / The Smoker You Drink, The Player You Get (2LP) представляет собой яркий пример лучших традиций рок-музыки 70-х годов. Этот альбом, наполненный незабываемыми мелодиями и характерным звучанием гитары, погружает слушателя в атмосферу времени и творчества артиста. Каждое прослушивание открывает новые грани музыкального мастерства Joe Walsh, делая эту пластинку настоящим кладезем эмоций и вдохновения. Не упустите шанс купить виниловую пластинку и насладиться истинным рок-звуком в вашем доме.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Walsh - The Smoker You Drink, The Player You Get (Analogue) (0753088010873) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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