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Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)

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Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 1
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 2
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 3
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 4
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 5
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 6
Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 5
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 6
  • Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 380 руб. 
Начислим 391 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692108
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)
24 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)

Стильный быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства прицелом на будущее. никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово работе.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB Type-C
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства прицелом на будущее. никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний SSD Netac 2.0Tb ZX20 (NT01ZX20-002T-32BL) - по цене 24380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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