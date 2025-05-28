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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black

7 Отзывы
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 9
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 10
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 11
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 12
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 13
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 14
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 15
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 16
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 17
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 18
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 19
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 20
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 21
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 22
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 23
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 24
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 25
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 26
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 27
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 28
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 29
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 30
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 31
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 32
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 33
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 34
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 35
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 36
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 37
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 38
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 39
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 40
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 41
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 42
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 43
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 46
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 47
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 48
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 49
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 9
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 10
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 11
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 12
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 13
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 14
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 15
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 16
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 17
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 18
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 19
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 20
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 21
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 22
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 23
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 24
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  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 32
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 33
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 34
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 35
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 36
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 37
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 38
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 39
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 40
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 41
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 42
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 43
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 44
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 45
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 46
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 47
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 48
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 49
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
32 640 руб.  50 190 руб. 
Начислим 523 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692105
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black
32 640 руб. -35%
50 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
200+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х6
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и чётким AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G оснащён мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объём оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет ёмкий аккумулятор на 5110 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Положительное. Телефон быстро работает; делает снимки высокого качества. В комплекте накладка. Немного громоздкий аппарат, при использовании оригинальной накладки из комплекта слишком легко нажимаются кнопки на боковой панели, поэтому можно случайно включить экран, когда не нужно. Купил другую накладку и проблема ушла. Впечатление от телефона всё равно хорошее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Рашид Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,удобный и не дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Джумаев Равиль уракович Д.

Достоинства:


Комментарий:
вы мне можете показать когда я заказал телефон Смартфон Redmi. Дело в том когда я обычно заказываю какой нибудь товары оплачиваю сразу. А когда я получил телефон в субботу вечером у меня вы сняли оплату за телефон. просто в шоке.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон. хорошая камера. отличный экран. для работы ежедневного пользования . отличная цена качество. пришёл очень быстро. в комплекте бампер и хорошая зарядка. продовцу большой респект
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
в целом всё отлично. за доставку в целости и сохранности отдельная благодарность
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, большой объём памяти, настроил быстро. убрал рекламу. мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Альберт Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро. упакован хорошо.. комплектация как в магазинах, толкование нет гарантийного талона.. цена на 6000 дешевле, чем такой же так магазине.. пока разбираюсь.. память внутреняя Согласно заявленной.. немного подтупливает. но оперативку можно увеличить за счёт внутреней камеры. аппарат относительно тонкий. фото получаются ярче и чётче, чем на обычных камерах.. во многом ещё надо разобраться.. сразу удалил скачанные игры,, после авторизации Гугл почти всё приложения предложили скачать. с телефоном идет пластиковый банер.. на экране стоит защитная плёнка. батарея хорошая. хватило на целый день нахождения в интернете без подзарядки



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Цвет
черный
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
120
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
512
Развернуть
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
20
Камера, МП
200+8+2
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и чётким AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G оснащён мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объём оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет ёмкий аккумулятор на 5110 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анатолий

Достоинства:


Комментарий:
Положительное. Телефон быстро работает; делает снимки высокого качества. В комплекте накладка. Немного громоздкий аппарат, при использовании оригинальной накладки из комплекта слишком легко нажимаются кнопки на боковой панели, поэтому можно случайно включить экран, когда не нужно. Купил другую накладку и проблема ушла. Впечатление от телефона всё равно хорошее, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Рашид Х.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший,удобный и не дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Джумаев Равиль уракович Д.

Достоинства:


Комментарий:
вы мне можете показать когда я заказал телефон Смартфон Redmi. Дело в том когда я обычно заказываю какой нибудь товары оплачиваю сразу. А когда я получил телефон в субботу вечером у меня вы сняли оплату за телефон. просто в шоке.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон. хорошая камера. отличный экран. для работы ежедневного пользования . отличная цена качество. пришёл очень быстро. в комплекте бампер и хорошая зарядка. продовцу большой респект
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ольга Х.

Достоинства:


Комментарий:
в целом всё отлично. за доставку в целости и сохранности отдельная благодарность
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Евгений М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, большой объём памяти, настроил быстро. убрал рекламу. мне нравится.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Альберт Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро. упакован хорошо.. комплектация как в магазинах, толкование нет гарантийного талона.. цена на 6000 дешевле, чем такой же так магазине.. пока разбираюсь.. память внутреняя Согласно заявленной.. немного подтупливает. но оперативку можно увеличить за счёт внутреней камеры. аппарат относительно тонкий. фото получаются ярче и чётче, чем на обычных камерах.. во многом ещё надо разобраться.. сразу удалил скачанные игры,, после авторизации Гугл почти всё приложения предложили скачать. с телефоном идет пластиковый банер.. на экране стоит защитная плёнка. батарея хорошая. хватило на целый день нахождения в интернете без подзарядки


Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black - стоимость товара 32640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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