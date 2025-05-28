Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и чётким AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G оснащён мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объём оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет ёмкий аккумулятор на 5110 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С тремя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С быстрой зарядкой, С GPS, С отпечатком пальца на экране, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, 120 Гц, Безрамочный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, IP68, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
Положительное. Телефон быстро работает; делает снимки высокого качества. В комплекте накладка. Немного громоздкий аппарат, при использовании оригинальной накладки из комплекта слишком легко нажимаются кнопки на боковой панели, поэтому можно случайно включить экран, когда не нужно. Купил другую накладку и проблема ушла. Впечатление от телефона всё равно хорошее, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,удобный и не дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
вы мне можете показать когда я заказал телефон Смартфон Redmi. Дело в том когда я обычно заказываю какой нибудь товары оплачиваю сразу. А когда я получил телефон в субботу вечером у меня вы сняли оплату за телефон. просто в шоке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон. хорошая камера. отличный экран. для работы ежедневного пользования . отличная цена качество. пришёл очень быстро. в комплекте бампер и хорошая зарядка. продовцу большой респект
Достоинства:
Комментарий:
в целом всё отлично. за доставку в целости и сохранности отдельная благодарность
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, большой объём памяти, настроил быстро. убрал рекламу. мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро. упакован хорошо.. комплектация как в магазинах, толкование нет гарантийного талона.. цена на 6000 дешевле, чем такой же так магазине.. пока разбираюсь.. память внутреняя Согласно заявленной.. немного подтупливает. но оперативку можно увеличить за счёт внутреней камеры. аппарат относительно тонкий. фото получаются ярче и чётче, чем на обычных камерах.. во многом ещё надо разобраться.. сразу удалил скачанные игры,, после авторизации Гугл почти всё приложения предложили скачать. с телефоном идет пластиковый банер.. на экране стоит защитная плёнка. батарея хорошая. хватило на целый день нахождения в интернете без подзарядки
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Midnight Black
Достоинства:
Комментарий:
Положительное. Телефон быстро работает; делает снимки высокого качества. В комплекте накладка. Немного громоздкий аппарат, при использовании оригинальной накладки из комплекта слишком легко нажимаются кнопки на боковой панели, поэтому можно случайно включить экран, когда не нужно. Купил другую накладку и проблема ушла. Впечатление от телефона всё равно хорошее, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,удобный и не дорогой.
Достоинства:
Комментарий:
вы мне можете показать когда я заказал телефон Смартфон Redmi. Дело в том когда я обычно заказываю какой нибудь товары оплачиваю сразу. А когда я получил телефон в субботу вечером у меня вы сняли оплату за телефон. просто в шоке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефон. хорошая камера. отличный экран. для работы ежедневного пользования . отличная цена качество. пришёл очень быстро. в комплекте бампер и хорошая зарядка. продовцу большой респект
Достоинства:
Комментарий:
в целом всё отлично. за доставку в целости и сохранности отдельная благодарность
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, большой объём памяти, настроил быстро. убрал рекламу. мне нравится.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро. упакован хорошо.. комплектация как в магазинах, толкование нет гарантийного талона.. цена на 6000 дешевле, чем такой же так магазине.. пока разбираюсь.. память внутреняя Согласно заявленной.. немного подтупливает. но оперативку можно увеличить за счёт внутреней камеры. аппарат относительно тонкий. фото получаются ярче и чётче, чем на обычных камерах.. во многом ещё надо разобраться.. сразу удалил скачанные игры,, после авторизации Гугл почти всё приложения предложили скачать. с телефоном идет пластиковый банер.. на экране стоит защитная плёнка. батарея хорошая. хватило на целый день нахождения в интернете без подзарядки